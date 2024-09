Fußball-Bundesliga Keine Trainer, keine Tore: Nullnummer von Leipzig und Union

Ein Tor lag etwas in der Luft - und es hätte auch fallen müssen. Schiedsrichter Sven Jablonski gab nach einem Foul von Kevin Vogt an Openda zurecht Elfmeter. Doch der Belgier machte es wie schon am vergangenen Freitag mit der Nationalmannschaft gegen Israel - er verschoss. Rönnow hatte mit dem schwach in die Ecke geschobenen Ball keinerlei Probleme. In der Nachspielzeit hielt der Däne dann auch noch einen Freistoß von David Raum aus 18 Metern - und Union blieb wie Leipzig in dieser Saison noch ohne Niederlage.