DFB-Präsident ratlos : Keller nach Hopp-Beschimpfungen: „Sind am Tiefpunkt“

Sinsheim DFB-Präsident Fritz Keller hat im Umgang mit den immer wiederkehrenden Beleidigungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp Fehler eingeräumt.

In Sinsheim wurde das Spiel am Samstag beim 6:0-Sieg des FC Bayern bei der TSG Hoffenheim wegen beleidigender Plakate gegen Hopp zweimal unterbrochen. Nach dem Wiederanpfiff hatten sich die Profis den Ball nur noch hin und her gespielt. Auch in Dortmund und Köln hatte es Schmähungen und Plakate gegen den Mehrheitseigner der TSG gegeben. „Ich glaube, wir sind am Tiefpunkt angekommen“, sagte Keller, der ausdrücklich die Reaktion der beiden Vereine in Sinsheim lobte.