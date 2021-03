Bundesliga : „Kicker“: Alonso nicht nach Gladbach - Club schweigt

Mönchengladbach Die Nachricht schlug am Montag hohe Wellen: Xabi Alonso, Welt- und Europameister mit Spanien und drei Jahre lang hochangesehener Stratege des FC Bayern, soll Trainer in Mönchengladbach werden. Und die meisten Experten glauben: Er taugt sogar für noch mehr.

Wie das Fachblatt berichtete, sei der 39 Jahre alte Spanier nicht Top-Kandidat von Gladbachs Sportchef Max Eberl. „Bild“ und „Sportbild“ hatten am Vortag gemeldet, dass Alonso zur neuen Saison Nachfolger von Marco Rose in Mönchengladbach werde, hatten die angebliche Einigung zwischen Gladbach und Alonso später aber relativiert. Rose wechselt im Sommer zu Borussia Dortmund. „Wir werden uns weiter zu Gerüchten nicht äußern“, sagte ein Vereinssprecher.

Neben Alonso soll Eberl nach weiteren Medienberichten mit mindestens einem weiteren Kandidaten in Verhandlungen sein. Eine kurzfristige Einigung ist nicht zu erwarten. Laut spanischen Medienberichten hat der frühere Bayern-Profi Alonso mehrere Angebote vorliegen, sei aber sehr am Trainerposten in Gladbach interessiert.