Labbadia-Nachfolger : „Kicker“: Dardai wird Chef-Coach bei Hertha BSC

Berlin Drei ehemalige Hertha-Profis? Laut „Kicker“ sollen neben dem bereits beförderten Arne Friedrich Rekordspieler Pal Dardai und auch Fan-Liebling Andreas Neuendorf den Berliner Club retten.

Hertha-Rekordspieler Pal Dardai soll bei der Rettungsaktion Hilfe von Andreas „Zecke“ Neuendorf bekommen. Der 45-Jährige gilt noch immer als Fan-Liebling in der Hauptstadt. Beide trainieren derzeit bereits Hertha-Teams: Dardai die U16, Neuendorf die U23, die in der Regionalliga Nordost spielt.

Laut „Kicker“ soll das Duo noch am heutigen Montag vorgestellt werden. Mit ihnen wären drei ehemalige Hertha-Profis in sportlich entscheidenden Positionen: Nach der Trennung von Michael Preetz als Sport-Geschäftsführer war am Sonntag bereits Arne Friedrich als Sportdirektor mit dessen Aufgaben betraut worden. Der mittlerweile 41 Jahre alte ehemalige Nationalspieler bestritt 281 Spiele für Blau-Weiß - so viele wie für keinen anderen Club.