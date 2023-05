Bundesliga „Kicker“: Eintracht-Präsident Fischer vor Rücktritt

Unter Fischers Führung wurde der Fußball-Bundesligist auch sportlich zum Vorzeigeverein. 2018 gewannen die Hessen den DFB-Pokal, aktuell sind die Frankfurter amtierender Europa-League-Sieger. Das Team von Trainer Oliver Glasner spielte erstmals in der Vereinsgeschichte in der Champions League - scheiterte im Achtelfinale. Am 3. Juni steht die Eintracht im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Vorjahresgewinner RB Leipzig.