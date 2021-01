Transfers : „Kicker“: Sami Khedira vor Wechsel zu Hertha BSC

Berlin Ex-Weltmeister Sami Khedira steht vor einer überraschenden Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Wie der „Kicker“ berichtete, soll der 33-Jährige bei Hertha BSC unterschreiben.

Demnach steht noch am 31. Januar der Medizincheck beim Krisenclub in der Hauptstadt an. Khedira spielt bei Juventus Turin keine sportliche Rolle mehr. In dieser Saison war er bislang beim italienischen Rekordmeister noch nicht zum Einsatz gekommen. Von Hertha BSC oder Khediras Berater gab es vorerst keine Stellungnahme zu dem möglichen Transfer.