Bundesliga Kimmich erwartet Signalwirkung: Kane tut Außenspielern gut

Nach anstrengenden ersten Tagen mit vielen Marketing-Terminen, Interviews und der Geburt seines vierten Kindes kommt der englische Nationalstürmer Kane so langsam an in seiner neuen Heimat. „Es waren ein paar verrückte Wochen, aber alles positiv, alles tolle Sachen. An jedem Tag, in jedem Training, in jedem Spiel lernen wir mehr über uns. Ich bin erst ein paar Wochen hier, ich liebe die Chemie, die wir aufgebaut haben, sie wird noch wachsen“, versicherte Kane.