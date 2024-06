Bundesliga Kimmich macht Bayern-Verbleib nicht von Kompany abhängig

„Ich selber kenne ihn aus der Ferne als Spieler noch. Als Trainer kann ich ihn weniger beurteilen. Ich freue mich, dass wir einen neuen Trainer gefunden haben. Klar ist das auch wichtig für meine Zukunft. Aber in allererster Linie ist für mich wichtig, was der Verein denkt. Aber schön, dass wir da zumindest eine Baustelle weniger haben“, sagte der 29-Jährige im EM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach.