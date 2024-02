Bundesliga Kimmich über Bankplatz: Habe alles fürs Comeback getan

Joshua Kimmich sprach es nicht richtig aus. Doch er machte auch wenig Anstalten, seinen Frust über den Bankplatz im Top-Spiel zu verbergen. „Ich habe in den letzten zwei Wochen alles dafür getan, dass ich schnell zurückkomme, dass ich gesund zurückkomme, um heute von Anfang an zu spielen“, sagte der zuletzt an der Schulter verletzte Nationalspieler des FC Bayern München nach dem 0:3 bei Tabellenführer Bayer Leverkusen: „Am Ende des Tages trifft der Trainer die Entscheidungen, die wir Spieler akzeptieren müssen.“