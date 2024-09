Fußball-Nationalmannschaft Kimmich zum DFB-Kapitänsamt: „Ilkay hat jetzt aufgehört...“

Mit diesem gab es laut Kimmich noch kein Gespräch über das Kapitänsamt. Er könne also nichts dazu sagen, ob er der logische Gündogan-Nachfolger sei. „Weiß ich nicht, schauen wir mal. Generell habe ich mir noch nicht viele Gedanken darüber gemacht“, sagte Kimmich zu dem Amt, das er garantiert sehr gern ausfüllen würde. „Ich werde morgen anreisen. Und dann schauen wir mal, was der Trainer zu sagen hat.“ Nagelsmann wird am Montag (14.30 Uhr) eine Pressekonferenz in Herzogenaurach geben. Dann soll er auch seine Kapitänswahl verkünden.