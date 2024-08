Sommertour des FC Bayern Kimmichs „lustige“ Südkorea-Erfahrung: „Scharf und lecker“

„Man konnte an einem iPad bestellen, was man wollte. Es wurde vor einem Fleisch gegrillt, alles Weitere konnte man dazubestellen. Ich habe dann das eine oder andere angeklickt. Am Anfang war es so, dass alle gesagt haben, hey, was bestellst du da alles? Das ist doch viel zu viel. Aber am Ende haben sie alle brav gegessen“, erzählte Kimmich nach dem 2:1 des FC Bayern München im Testspiel gegen Tottenham Hotspur am Samstagabend.