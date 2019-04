später lesen 96-Niederlage in Wolfsburg Kind findet sich schon mit 2. Liga ab - Heldt vor dem Aus? Teilen

Martin Kind schafft eigene Fakten. So zerrissen Hannover 96 in den vergangenen zwei Jahren war, so unterschiedlich stellen sich die Verantwortlichen des Tabellen-Letzten dem wahrscheinlichen Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Von Carsten Lappe, dpa