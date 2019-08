Nach Auftaktpleite : Klaassen mahnt zur Ruhe: „Keine Krisensituation“ bei Werder

Bremen Nach der Auftaktniederlage gegen Fortuna Düsseldorf hat Werder Bremens Mittelfeldspieler Davy Klaassen davor gewarnt, die Lage zu negativ zu sehen.

„Wir haben keine Krisensituation, auch wenn das jetzt vielleicht geschrieben wird“, sagte Klaassen in Bremen. „Wir ärgern uns über die Niederlage, aber wir werden den Kopf oben behalten und nach vorne blicken“, betonte der Niederländer. Werder war mit großen Hoffnungen in die neue Spielzeit gestartet, hatte dann aber eine überraschende 1:3-Niederlage gegen Düsseldorf kassiert.

Personell gibt es bei den Norddeutschen vor dem Spiel bei 1899 Hoffenheim am Samstag noch ein paar Fragezeichen. So absolvierten Claudio Pizarro und Niclas Füllkrug am Dienstag nur eine individuelle Trainingseinheit. Die beiden Angreifer dürften in Hoffenheim aber zur Verfügung stehen. Unklar ist die Situation noch bei Milot Rashica, der gegen Düsseldorf wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden musste.