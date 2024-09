Fußball-Bundesliga Klassiker BVB - Bayern am Samstagabend

Borussia Dortmund und Bayern München werden sich im Bundesliga-Klassiker am 30. November (18.30 Uhr/Sky) im Signal Iduna Park gegenüberstehen. Das teilte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in Frankfurt/Main mit. Zur Neuauflage des Supercups zwischen Meister Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart kommt es am 1. November um 20.30 Uhr. Einen Tag später (18.30 Uhr) treffen Dortmund und RB Leipzig aufeinander. Der Südgipfel zwischen Vize-Meister Stuttgart und München findet bereits am 19. Oktober (18.30 Uhr/Sky) statt.