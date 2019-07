Präsident FC Augsburg : Klaus Hofmann kritisiert Geldverteilung in Champions League

Klaus Hofmann kritisiert Geldverteilung in Champions League

Vereinspräsident Klaus Hofmann kritisiert die Verteilung der Gelder in der Champions League. Foto: Stefan Puchner.

Augsburg Klaus Hofmann, Präsident des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, hat die in der Champions League an die Top-Clubs ausgeschütteten Gelder kritisiert. „Durch die Geldverteilung wird die Chancengleichheit getötet“, sagte Hofmann im Interview der „Augsburger Allgemeinen“.

Er begründet seine Meinung so: „Wenn Sie als Champions-League-Teilnehmer aus Deutschland in der Vorrunde ausscheiden, ohne ein Spiel zu gewinnen, aber dennoch allein an Prämien mehr bekommen, als ein Verein wie der FCA im Jahr Personalaufwendungen hat, verstehe ich die Welt nicht mehr.“