Fußball-Nationalmannschaft Kleindienst liefert nach „einem der schönsten Telefonate“

Der Spätberufene sprach im Augsburger Stadion am Freitagabend von einem „besonderen Moment“ in seiner Karriere. Zumal er in der aktuellen Phase nicht unbedingt damit gerechnet habe, „dass es so weit kommt“, wie er erzählte: „Es ist einfach schön, dass dieser Anruf gekommen ist, weil ich glaube, es gibt fast nichts Schöneres, als das erleben zu dürfen.“