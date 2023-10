7. Spieltag „Kleiner Hexer“ Riemann gibt Bochum Hoffnung

Beim VfL kennen sie das. Die Paraden in Leipzig waren die gehaltenen Elfmeter zehn und elf in der Fußball-Bundesliga. Wie Riemann das macht? „Das bleibt vielleicht sein Geheimnis“, sagte Bochums Trainer Thomas Letsch und lobte: „Er hat diesbezüglich einfach ein tolles Gefühl. Es ist kein Zufall, dass er so eine gute Quote hat.“