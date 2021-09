Bundesliga : „Kleiner Trainer“ Dardai sucht bei Hertha den Wunderbalsam

Berlin Dardai bleibt Dardai. Einen „Wunderkick“ werde es auch gegen den Letzten Fürth nicht geben, sagt der Hertha-Coach. Sein Wunderbalsam sind Siege. Vielleicht ist der Trainer-Trotz jetzt gerade richtig.

„Die Mannschaft will, wir wollen gewinnen und dieses Siegesgefühl weiter erarbeiten“, sagte der Chefcoach von Hertha BSC vor dem Auftakt des fünften Bundesliga-Spieltages am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Aber natürlich wissen bei den Berlinern alle, dass die Debatten um das Verhältnis von Dardai zu den Clubchefs sofort wieder aufbrechen, würde ein Heimsieg gegen Liga-Schlusslicht Greuther Fürth ausbleiben.

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic wischte vor der Partie energisch Spekulationen vom Tisch, nach dem ernüchternden 0:5 beim FC Bayern hätte er schon Kontakt mit dem ehemaligen Dortmunder Trainer und jetzigen Technischen Direktor Edin Terzic in Sachen Hertha-Engagement aufgenommen. Die „Sport Bild“ hatte davon berichtet. „Ich kann das klar dementieren“, sagte Bobic: „Da gibt es wenig Spielraum.“ Und auch der Trainer bemühte sich um Entspannung: „Wir haben einen ordentlichen Kader, da wir nicht in Europa League oder Champions League spielen, was vielleicht in den kommenden Jahren kommt.“