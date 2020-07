FC Bayern : Kleingruppentraining in München: Sanè&Co. mit dabei

Kleingruppentraining in München: Sanè&Co. mit dabei

München Mit den Neuzugängen um Leroy Sanè hat der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München sein Kleingruppentraining fortgesetzt.

Außer dem von Manchester City verpflichteten Sané waren bei der Einheit am Clubgelände auch Tanguy Nianzou (Paris Saint-Germain), Alexander Nübel (FC Schalke 04) und der zuletzt an den Hamburger SV ausgeliehene Adrian Fein im Einsatz.

Am Sonntag plant Trainer Hansi Flick nach knapp einer Woche im Training die erste Mannschaftseinheit. Die Münchner bereiten sich auf ihr Achtelfinalrückspiel in der Champions League am 8. August gegen den FC Chelsea vor. Nach dem 3:0 im Hinspiel sind die Chancen bestens.