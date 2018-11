Klinsmann kann sich Manager-Job beim VfB vorstellen

Der frühere Fußball-Bundestrainer Jürgen Klinsmann zieht laut einem Medienbericht eine Rückkehr zum VfB Stuttgart in Betracht. dpa

Der 54-Jährige wolle zurück ins Spiel und könne sich einen Managerjob beim VfB vorstellen, schreiben die „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“. Einen Kontakt zwischen dem Bundesliga-Schlusslicht und dem Wahl-Amerikaner gebe es aktuell aber nicht.

Der Job des Sportchefs, den sich Klinsmann demnach vorstellen könnte, ist bei den Schwaben derzeit vergeben an Michael Reschke. Doch die Kritik an der Arbeit des 61-Jährigen hat spätestens seit dem 0:3 am vergangenen Freitag gegen Eintracht Frankfurt zugenommen.

Klinsmann hatte zuletzt bis zu seiner Beurlaubung im November 2016 als Nationaltrainer der USA gearbeitet. In Interviews der „Bild“ sowie der beiden Stuttgarter Zeitungen hatte Klinsmann zuletzt seine Verbundenheit zum VfB betont und gesagt, dass es ihn zurück ins Profigeschäft ziehe. Auch eine Rückkehr aus den USA nach Europa sei denkbar: „Jetzt ist die Konstellation so, dass meine Tochter im nächsten Sommer an die Uni geht, ich also familiär nicht mehr so an Kalifornien gebunden bin.“

Bundesliga-Tabelle

VfB-Kader

Bundesliga-Spielplan VfB Stuttgart

Vereinsstruktur