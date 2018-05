WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose kehrt zum FC Bayern als Nachwuchstrainer zurück und übernimmt ab Sommer die U17-Junioren. dpa

Der frühere Fußball-Nationalstürmer erhält beim deutschen Rekordmeister einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2020. Wie die Münchner mitteilten, übernimmt Klose die Mannschaft von Holger Seitz. Dieser betreut künftig das U23-Team. Klose ist aktuell Assistent von Bundestrainer Joachim Löw und wird in dieser Funktion auch bei der WM in Russland arbeiten.

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim FC Bayern im Nachwuchsbereich und werde alles geben, das in mich gesetzte Vertrauen bei der Ausbildung der jungen Spieler zu rechtfertigen“, erklärte Klose. Sportdirektor Hasan Salihamidzic sagte zu der prominenten Rückkehr: „Es ist unsere Philosophie, verdiente und erfolgreiche Spieler an den Klub zu binden. Daher bin ich sehr froh, dass Miro Klose seinen immensen Erfahrungsschatz an unsere Nachwuchstalente weitergeben und uns bei deren Ausbildung als Trainer künftig helfen wird.“

Der gebürtige Pole Klose schloss sich nach den Profistationen 1. FC Kaiserslautern und Werder Bremen 2007 dem FC Bayern an. Bis zu seinem Abschied zu Lazio Rom im Sommer 2011 gewann er an der Isar zweimal die deutsche Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal und stand 2010 im Finale der Champions League. In 98 Bundesligaspielen für den FC Bayern erzielte er 24 Treffer.

Im Trikot der Nationalmannschaft ging Kloses Stern 2002 bei der WM in Japan und Südkorea auf, wo er mit fünf Toren zweitbester Schütze wurde. 2014 krönte er seine DFB-Karriere mit dem Weltmeister-Titel und avancierte mit 16 Treffern zum WM-Rekordtorjäger. Nach seinem Karriereende im November 2016 startete der 137-malige frühere Nationalspieler (71 Tore) beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein individuelles Ausbildungs- und Traineeprogramm. Im Sommer steht dann der nächste Schritt für Klose bevor.

