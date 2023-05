WM-Rekordtorjäger Klose über Stürmer: Es kommen ein paar Neuner nach

Miroslav Klose: Ehrlicherweise nein. Ich freue mich zwar jede Woche über die spannende Saison in Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga. Aber Tore einzelner Spieler zähle ich nicht. Natürlich sind die Zahlen in der Saison nach Robert Lewandowski kleiner geworden. So ein Stürmer fehlt der Liga einfach. Ich durfte ihn als Co-Trainer beim FC Bayern ja ein Jahr erleben, wie er arbeitet, wie komplett er ist, wie viele Tore er schießt, wie viele Assists er gibt. Es macht einfach nur Spaß, ihm zuzuschauen. Aber es gibt auch jetzt spannende Stürmer, wie Niclas Füllkrug. Er gefällt mir schon lange sehr gut. Es gibt nicht viele, die so einen Riecher und Abschluss haben wie er.