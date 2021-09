Hertha BSC : Klünter und Torunarigha verletzt - Dardai will „Arbeitssieg“

Klünter und Torunarigha verletzt - Dardai will „Arbeitssieg“

Herthas Trainer Pal Dardai (M) hält sich während der Partie beim VfL Bochum in der markierten Coaching-Zone auf. Foto: Fabian Strauch/dpa

Berlin Hertha BSC muss in der Fußball-Bundesliga zunächst ohne seine Verteidiger Lukas Klünter und Jordan Torunarigha auskommen.

Klünter verletzte sich beim 3:1-Sieg beim VfL Bochum an der linken Schulter. Weitere Untersuchungen am Montag sollten ergeben, ob der 25-Jährige möglicherweise operiert werden muss, berichtete Trainer Pal Daradai. Bei Torunarigha besteht der Verdacht auf einen Muskelfaseriss im Oberschenkel. Auch der 24 Jahre alte Innenverteidiger hatte in Bochum ausgewechselt werden müssen.