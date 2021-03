Appell an Spieler : Knäbel: Mission Wiederaufstieg beginnt auf Schalke jetzt

Appell an Spieler

Gelsenkirchen An eine Wunderrettung glaubt beim FC Schalke kaum noch jemand. Interims-Sportchef Knäbel steckt mitten in der Zweitliga-Planung. Erschrocken ist auch er über die offensichtlichen Fitness-Defizite.

„Hauptschwerpunkt ist natürlich, wenn man sich die Situation anguckt, die Planung für die Zweite Liga“, bekannte der aktuell verantwortliche Schalker Sportchef Peter Knäbel im Sport1-„Doppelpass“. „Wir müssen uns natürlich angucken, welche Qualitäten in der Zweiten Liga gefragt sind. Wir müssen sehen, dass wir aus den Fehlern, die andere Großvereine in der Zweiten Liga gemacht haben, lernen.“

Die von Knäbel angesprochene traurige Situation lautet nach 24 Spieltagen: Schalke ist abgeschlagen Letzter mit nur zehn Pünktchen und schon elf Zählern Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Nicht nur für Knäbel ist ein Abstieg „wohl unvermeidlich“. Dass daran auch der fünfte Cheftrainer in dieser üblen Saison, Dimitrios Grammozis, wohl nichts mehr ändern kann, offenbarte das niveaulose Gebolze am Freitag, das bestenfalls drittligatauglich war.

Auch Knäbel hat erkannt, dass es mit dem aktuellen Team mit den derzeitigen Problemen selbst im Unterhaus schwierig würde. „Wir müssen die richtigen Leute holen, die die Zweite Liga annehmen, die aber auch ein Stück weit besser sind und die Qualität anheben können“, sagte der 54 Jahre alte Nachfolger von Jochen Schneider. „Es ist auch sehr wichtig, sich von Anfang an oben zu positionieren.“

Bis dahin hat Grammozis indes noch jede Menge Arbeit vor sich. Die verwegene Hoffnung auf eine Spontan-Heilung des Intensivpatienten Schalke wurde auch angesichts schwerwiegender Versäumnisse in der Vergangenheit jäh zerstört. „Wir können keine Wunderdinge in zwei Tagen vollbringen“, bekannte Grammozis nach dem 0:0 am Freitagabend.