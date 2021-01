19. Spieltag : Knapper Sieg gegen Leverkusen: RB letzter Bayern-Verfolger

Leipzig Ein Funken Hoffnung bleibt noch. Leipzig gewinnt das Spitzenspiel gegen Leverkusen und verliert Spitzenreiter München immerhin nicht ganz aus den Augen.

Julian Nagelsmann klatschte seine Spitzenspiel-Sieger grinsend im Schneemann-Mantel ab, Peter Bosz packte mit finsterer Miene seine Brille sorgsam in das Etui.

„Wir wollen in die Champions League, mit dem Ziel sind wir in die Saison gestartet“, sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zum Meisterrennen. Nagelsmann lobte die „gute Reaktion“ seiner Mannschaft nach dem 2:3 beim FSV Mainz 05 in der Vorwoche. „Wir haben sehr leidenschaftlich verteidigt.“ Die Leverkusener haderten dagegen mit der knappen Niederlage. „Wir müssen unsere Kontermöglichkeiten besser ausspielen und damit gefährlicher werden“, forderte Kerem Demirbay.