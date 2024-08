Fußball-Bundesliga Knie-OP: Bebou fällt in Hoffenheim länger aus

Die TSG 1899 Hoffenheim muss in der neuen Bundesliga-Saison länger auf Stürmer Ihlas Bebou verzichten. Der 30 Jahre alte Fußball-Nationalspieler Togos wurde am Wochenende am Knie operiert, teilten die Kraichgauer vor dem ersten Punktspiel am Samstag gegen Holstein Kiel mit.