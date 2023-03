1. FC Union Berlin : Knoche über geplatzten Isco-Transfer: „Passt so, wie es ist“

Knoche über geplatzten Isco-Transfer: „Passt so, wie es ist“

Berlin- Abwehrchef Robin Knoche von Fußball-Bundesligist Union Berlin ist über den geplatzten Wechsel des spanischen Mittelfeldstars Isco in die Hauptstadt überhaupt nicht enttäuscht.

Dass der spektakuläre Deal zum Ende der Wechselperiode doch nicht über die Bühne ging, „ist vielleicht gar nicht so verkehrt“, sagte Knoche im ZDF-Sportstudio. Zur Begründung verwies er auf die Teamstruktur.

„Ich weiß natürlich nicht, wie er sich bei uns in der Mannschaft eingefügt hätte. Wir haben eben nicht die großen Stars in der Mannschaft, und er hätte viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen“, sagte der Innenverteidiger. „Im Endeffekt passt es so, wie es im Moment ist, ganz gut.“