Transfermarkt : Koch traf sich vor Leeds-Wechsel mit Labbadia

Leeds Fußball-Nationalspieler Robin Koch hat sich vor seinem Wechsel zum englischen Club Leeds United auch mit Hertha-Trainer Bruno Labbadia getroffen.

Ein Grund für seinen Wechsel in die Premier League war unter anderem Leeds-Trainer Marcelo Bielsa. „Für Pep Guardiola ist Bielsa der beste Trainer der Welt, was ich so gelesen habe. Und Guardiola ist ja auch nicht irgendwer“, sagte der Defensivspezialist. „Wenn so jemand so etwas sagt, muss etwas dahinter stecken.“