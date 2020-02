Bundesliga : Köln auf Rang zehn - Schalke taumelt nach Nübel-Patzer

Köln Beim 3:0-Heimsieg des 1. FC Köln gegen den FC Schalke bestätigt sich der Leistungstrend beider Teams: Köln siegt und klettert, Schalke stürzt weiter ab. Bitter wird es für Keeper Alexander Nübel.

Sebastiaan Bornauw (9. Minute) und Jhon Cordoba (40.) brachten die Gastgeber vor 50.000 Zuschauern in Führung, Schalke-Keeper Alexander Nübel besiegelte mit einem Eigentor nach einem bösen Patzer die klare Niederlage (75.). Nach dem Schlusspfiff gab es „Nübel raus“-Rufe und Pfiffe der Schalker Fans gegen ihren Keeper. „Ich finde es sehr, sehr schade und traurig, wie die Fans reagieren. Wir stehen zu Alex, wir wissen, was wir an ihm haben“, sagte Alessandro Schöpf.

Die Hereinnahme des kopfballstarken Belgiers Bornauw zahlte sich schon nach wenigen Minuten aus. Nach einem Freistoß von Florian Kainz stieg der Abwehrspieler am höchsten und lenkte den Ball unhaltbar für Nübel in den Winkel. Erneut kassierte der Revierclub - wie so oft in dieser Saison - ein Tor nach einer Standardsituation und musste dem frühen Rückstand hinterherlaufen. „Es tut uns momentan nicht gut, wenn wir ein frühes Gegentor kassieren“, sagte Bastian Oczipka.