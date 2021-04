Bundesliga-Abstiegskampf : Köln-Coach Funkel hält an Abschied zum Saisonende fest

Köln Trotz der jüngsten Erfolge will Friedhelm Funkel den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nicht über das Ende der Saison hinaus trainieren.

Funkel hatte nach seiner Beurlaubung bei Fortuna Düsseldorf im Januar 2020 schon sein Karriere-Ende verkündet, nahm aber das Angebot der abstiegsbedrohten Kölner an, weil er in Pandemie nicht wie geplant reisen konnte. Beim Amts-Antritt hatte er versichert, nur für sechs Spiele zurückzukehren. Nach einer 0:3-Niederlage in Leverkusen zum Auftakt gab es zuletzt zwei Siege gegen Leipzig (2:1) und in Augsburg (3:2).