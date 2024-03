Bundesliga Köln-Coach vor Derby: „Bis in die Haarspitzen motiviert“

„Wir werden eine Kölner Mannschaft sehen, die bis in die Haarspitzen motiviert ist und den ersten Auswärtssieg holen will dieses Jahr“, kündigte Schultz an. Der bis dato letzte Sieg auf fremdem Platz gelang dem FC am 1. Dezember 2023 in Darmstadt. Köln liegt in der Fußball-Bundesliga auf dem Relegationsrang und hat bereits acht Punkte Rückstand auf Platz 15, der die Rettung vor dem Abstieg garantieren würde.