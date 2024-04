Bundesliga Köln feiert furioses Comeback im Abstiegskampf

Bei Darmstadt sind es eher Abschiedsspiele. Die Hessen glauben nach der 0:4-Niederlage in Mainz und angesichts von neun Punkten Rückstand auf Rang 16 selbst nicht mehr an die Rettung. „Für mich als Trainer geht es jetzt darum, die Jungs als Team zusammenzuhalten und die kommenden Aufgaben sauber zu beenden, damit wir uns vernünftig aus der Liga verabschieden“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht. Noch nie holte eine Mannschaft in der Bundesliga ein solches Defizit zu so einem späten Zeitpunkt in der Saison noch auf.