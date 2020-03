Coronavirus-Krise : Köln-Manager Heldt: Länderspiele derzeit „Wahnsinn“

Regt das Verschieben der Fußball-EM an: Köln-Manager Horst Heldt. Foto: Andreas Gora/dpa.

Mönchengladbach Kölns Manager Horst Heldt hat sich deutlich gegen Fußball-Länderspiele in der aktuellen durch die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus geprägten Situation positioniert.

Er erachte Länderspiele derzeit als „absoluten Wahnsinn“, sagte Heldt nach der 1:2-Niederlage der Kölner im rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend. „Ich glaube, dass FIFA und UEFA so langsam auch aus ihrer Deckung kommen sollten und sich nicht verstecken sollten.“ Die Bundesliga legt nach dem 27. Spieltag, der am 22. März endet, eine Länderspielpause ein.