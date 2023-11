10. Spieltag Köln verpasst Sieg und bleibt im Tabellenkeller

Doch auch die Kölner blieben gefährlich. In der Offensive harmonierten Uth und Waldschmidt gut und sorgten immer wieder für brenzlige Situationen vor dem Augsburger Tor. Die beste Möglichkeit hatte Waldschmidt in der 53. Minute, scheiterte aber an Augsburgs Keeper Finn Dahmen. Trotz verbesserter Spielanlage und mehr Offensivaktionen schafften die Gastgeber den dringend benötigten Heimsieg allerdings nicht mehr und hatten Glück, dass Ruben Vargas (78.) nur den Innenpfosten traf.