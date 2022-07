Saisonvorbereitung : Köln weiter ungeschlagen: 1:1 gegen Grasshopper Zürich

Trainer Steffen Baumgart und seine Kölner bleiben in der Vorbereitung ungeschlagen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Bad Dürrheim Der 1. FC Köln bleibt in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Beim 1:1 (0:1) gegen den Schweizer Rekordmeister Grasshopper Zürich wendete das Team von Trainer Steffen Baumgart zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers eine Niederlage ab.

Zwar mangelte es dem Team nur 21 Stunden nach dem 4:0 über den österreichischen Erstliga-Aufsteiger Austria Lustenau in der Offensive an Frische, nicht aber an Moral. Nach dem Führungstreffer der Schweizer von Dominik Schmid (33. Minute) sorgte der 19 Jahre alte Maximilian Schmid (55.) im Salinenstadion von Bad Dürrheim für den Ausgleich.