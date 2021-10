Bundesliga am Freitag : Köln will Aufwärtstrend fortsetzen - Fürth unter Zugzwang

Will mit Fürth endlich den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga: SpVgg-Coach Stefan Leitl. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Köln Euphorie in Köln, Ernüchterung bei Greuther Fürth. Vor dem Duell zwischen dem Tabellen-Siebten und dem Schlusslicht könnte die Stimmung kaum unterschiedlicher sein.

Dennoch warnte Trainer Steffen Baumgart: „Eine schwere Aufgabe kommt auf uns zu. Fürth läuft aggressiv an und wirft alles in die Waagschale. Es wird ein enges Spiel.“

Ausgangslage : Die Kölner warten zwar seit drei Spielen auf einen Sieg, liegen aber nach den jüngsten drei Remis gegen Freiburg, Leipzig und Frankfurt (jeweils 1:1) als Siebter noch immer deutlich über dem Soll. Dagegen rangieren die Gäste mit lediglich einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Nur am zweiten Spieltag gab es einen Punktgewinn mit dem 1:1 gegen Bielefeld. In den nun folgenden Spielen gegen Köln und Mitaufsteiger Bochum werden Siege langsam zur Pflicht. „Es ist schon so, dass wir nicht nur mithalten wollen. Wir wollen kontinuierlich punkten in den nächsten Wochen“, sagte Trainer Stefan Leitl.