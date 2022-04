32. Spieltag : Kölner Europa-Jäger „einfach gut“ - FCA verpasst Rettung

Der 1. FC Köln setzte sich deutlich in Augsburg durch. Foto: Matthias Balk/dpa

Augsburg Der 1. FC Köln ist reif für den Europapokal. Mit unwiderstehlicher Kombinationslust schießen die Rheinländer den FC Augsburg ab und stehen vor der Rückkehr auf die internationale Bühne.

Mit Fahnen in der Hand heizten die Kölner um ihren unersetzlichen Doppelpacker Anthony Modeste die Europapokal-Laune vor ihren mitgereisten Fans an.

Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart bekräftigte mit einem rasanten 4:1 (2:0) ihre internationalen Ambitionen und verbesserte sich auf den sechsten Tabellenplatz, der aktuell den Weg in die Europa-Conference-League eröffnen würde. „Wir wollen die letzten beiden Spiele gewinnen und sicher nach Europa einziehen“, verkündete der starke Ballverteiler Mark Uth vor den Partien gegen Wolfsburg und Stuttgart.

Kombinationsstarke Kölner

Die kombinationsstarken Kölner setzten mit einem Doppelschlag schnell ein kraftvolles Zeichen. Jan Thielmann (12. Minute), der für den Gelb-gesperrten defensiven Mittelfeldspieler Salih Özcan in die Startelf gerückt war, legte vor. Uth (15.) erhöhte vor 29.511 Zuschauern kurz darauf.

Nach einem Foul im Sechzehner von Jeffrey Gouweleeuw an Modeste machte der Stürmer in der 63. Minute selber alles klar. Für den Franzosen, der vor einer Woche bei einem ausgefallenen und auch viel kritisierten Torjubel seinen eigenen Kaffee in die Kamera gehalten hatte, war es zunächst der 18. Saisontreffer.