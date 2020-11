Freitagsspiel : Kölner Horror-Serie geht weiter - „Am Ende zu verkrampft“

Bremen Der 1. FC Köln kann einfach nicht mehr gewinnen. In Bremen verhalf selbst ein Eigentor der Gastgeber nicht zum ersehnten Dreier. Spielerisch war der Auftritt an der Weser zudem ein Schritt zurück. Langsam muss Trainer Gisdol mit seinem Team liefern.

Mit mickrigen drei Pünktchen gehen die Rheinländer in die Länderspielpause und stecken früh in der Saison mitten im Abstiegskampf. 17 Spiele in Serie hat der FC nun nicht mehr gewonnen. Gelingt auch gegen Union Berlin in zwei Wochen kein Dreier, stellt das Team von Trainer Markus Gisdol den negativen Club-Rekord aus der Saison 2005/06 ein - damals stand am Ende der Abstieg aus dem Fußball-Oberhaus.