Bundesliga Kölner Last-Minute-Wahnsinn mischt Abstiegskampf-Karten neu

Bochum wäre schon am Samstag gerettet gewesen, hätte Mainz gegen Dortmund verloren. Doch der BVB trat mit einer B-Elf an und wurde in der ersten Halbzeit düpiert. Sorgt der volle Fokus des BVB auf das Champions-League-Finale am 1. Juni gegen Real Madrid für Wettbewerbsverzerrung im Bundesliga-Abstiegskampf? „Ich kann verstehen, dass jemand enttäuscht ist“, sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic: „Wir sind aber nicht verantwortlich für die Situation, in denen sich die Vereine befinden.“ Niemand aus Köln, Berlin oder Bochum könne „so sauer sein wie ich und wir auf die Mannschaft“, erklärte Terzic.