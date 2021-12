Bundesliga : Kölner Torschütze Modeste weint in Baumgarts Armen

Köln Mit dem letzten Bundesliga-Tor im Jahr 2021 stellte Anthony Modeste einen Bundesliga-Rekord auf. Nach dem abschließenden Sieg gegen Stuttgart war er aber auch tief bewegt.

Modeste flüsterte seinem Trainer Steffen Baumgart etwas ins Ohr, dann stützte er den Kopf auf dessen Schultern und weinte hemmungslos. Rund eine halbe Minute lagen sich der Torjäger und der Trainer auf dem Spielfeld in den Armen, die Weihnachtslichter in der verdunkelten Arena und die Party-Stimmung schienen sie in diesem Moment gar nicht wahrzunehmen. „Für mich persönlich war es sehr emotional“, sagte Modeste: „Am 19. Dezember vor drei Jahren habe ich meinen Papa verloren. Und in dieser Situation war mein Papa für mich da.“