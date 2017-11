später lesen Bundesliga-Sonntagsspiele Kohfeldt mit Werder vor Bewährungsprobe - Schalke gegen HSV FOTO: Hasan Bratic FOTO: Hasan Bratic Teilen

Im Nordderby gegen Hannover 96 will Werder Bremen seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga beenden. Beim Cheftrainer-Debüt von Florian Kohfeldt streben die Hanseaten am Sonntag (18.00 Uhr) den ersten Saisonsieg an. dpa