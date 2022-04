Bundesliga : Kohfeldt und die schlechten Erinnerungen an Augsburg

Wolfsburg Mit Augsburg und Wolfsburg treffen zwei Abstiegskandidaten aufeinander. VfL-Coach Florian Kohfeldt hofft trotz Corona-Infektion noch auf einen Einsatz. Der Gegner hat für ihn eine besondere Bedeutung.

„Ich erinnere mich an das letzte Spiel nicht so gerne. Ich glaube, das ist nachvollziehbar“, sagte der 39-Jährige vor dem Spiel im Abstiegskampf am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). In der Saison 2020/21 war er Coach von Werder Bremen und eine Niederlage in Augsburg am vorletzten Spieltag kostete ihn den Job. Werder stieg am Ende ab.