Vor Leipzig-Spiel : Kohfeldt: „Unentschieden werden uns nicht reichen“

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt hofft auf einen Sieg gegen RB Leipzig. Foto: Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg will am Sonntag in Leipzig den nächsten Versuch unternehmen, seine Negativserie von mittlerweile zehn Pflichtspielen ohne Sieg endlich zu beenden.

„Es ist mit Sicherheit noch nicht alles wieder gut, weil wir zu Hause ein 0:0 gegen Hertha hatten. Es tat gut aufzuwachen und das Gefühl zu haben, nicht ganz mit leeren Händen dazustehen. Aber klar ist auch: Unentschieden werden uns nicht reichen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt bei seiner Pressekonferenz zu der schweren Partie bei RB Leipzig.

Obwohl das Remis gegen die Berliner den Wolfsburgern sportlich kaum weiterhalf, sieht Kohfeldt bei seinem Team eine positive Entwicklung. Der vor dieser Saison von den Leipzigern umworbene Maxence Lacroix habe „nach langer Zeit ein sehr ordentliches Spiel gemacht gegen Hertha“. Auch Ridle Baku „hat eine stark ansteigende Formkurve“, sagte der Coach. „So könnte ich die Spieler einzeln durchgehen. Man merkt im Training und sieht im Spiel, dass die Mannschaft bereit ist, sich gegen diese schwere Phase zu stemmen.“ Der Schweizer Renato Steffen wird am Sonntag wegen einer Gelbsperre fehlen.

