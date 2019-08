Null Punkte aus zwei Spielen : Kohfeldt verteilt trotz Bremen-Patzer großzügig Komplimente

Sinsheim Florian Kohfeldt verteilte ein Kompliment nach dem anderen, als hätte seine Mannschaft gerade die TSG 1899 Hoffenheim aus ihrem Stadion in Sinsheim gefegt.

Dem war aber mitnichten so: Werder Bremen hat mit dem 2:3 (0:1) und der zweiten Niederlage seinen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga vollends vermasselt. Der DFB-Trainer des Jahres 2018 sagte nach dem Abpfiff aber mit fröhlicher Miene: „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob machen für die Leidenschaft, für die Qualität, mit der sie gespielt hat. Das war schon sehr gut.“

Wer wird sich denn nach zwei von 34 Spieltagen verrückt machen lassen? Sicherlich nicht der selbstbewusste Senkrechtstarter Kohfeldt. „Großes Kompliment grundsätzlich an meine Jungs, wie sie spielen! Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Weg belohnt wird und wir in naher Zukunft Punkte holen“, sagte der 36-Jährige.

Kohfeldt wird sich wohl nach dem Abpfiff in der Kabine ähnlich optimistisch geäußert haben wie bei der Pressekonferenz, zumindest suggerierten dies die fast deckungsgleichen Aussagen seiner Spieler. „Ich weiß, dass wir Probleme haben, aber ich glaube an diesen Weg“, sagte Nuri Sahin und fügte etwas verzagter hinzu: „Ich hoffe, dass wir nach dem Spiel gegen Augsburg mit drei Punkte in die Länderspiel-Pause gehen.“ Auch Kevin Möhwald erklärte: „Wir werden weiter an unseren Fußball glauben. Fußballerisch müssen wir diesen Pfad beibehalten.“

Dass in der Offensive ein Leader wie der zu Fenerbahce Istanbul gewechselte Kapitän Max Kruse fehlt, will in Bremen aber niemand mehr hören. „Ich lese jeden Tag in der Zeitung: Max hier, Max da. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt“, meckerte Füllkrug.