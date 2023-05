Bundesliga Kolo Muani schließt Verbleib in Frankfurt nicht aus

„Es kann sein, dass noch eine Saison hinzukommt. Es besteht die Möglichkeit, dass ich bester Torjäger der Bundesliga werden kann“, sagte der 24 Jahre alte Vize-Weltmeister am Mittwoch. Am Samstag tritt Kolo Muani mit der Eintracht im Finale des DFB-Pokals in Berlin gegen RB Leipzig an.