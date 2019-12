Kolumne Ballgeflüster : (Pader)born to be wild!

(Pader)born to be wild!

Paderborn Gäbe es in der Bundesliga Punkte für Mut, dann müsste man die Tabelle mal schnell umdrehen. Zumindest auf den SC Paderborn bezogen. Die Ostwestfalen sind unbestritten die wildeste und mutigste Truppe der Bundesliga.

Hatte Paderborn vergangene Woche den BVB in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt, um dann die 3:0-Führung noch zu vergeigen, machten es die tapferen Blau-Schwarzen am Samstag beim nächsten Champions-League-Teilnehmer (fast) genau anders herum.