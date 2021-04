Kommentar : Koalitionsvertrag der Ampel: Viel Schlagzeilen-Politik, wenig Konkretes

Meinung SPD, Grüne und FDP setzen sich mit großen Visionen selbst unter Druck. Die Parteien müssen in Zeiten knapper Kassen erst einmal zeigen, wie sie ihre Ziele mit Leben füllen wollen.

Ein PR-Manager dürfte seine helle Freude an der Pressekonferenz der Ampelkoalitionäre gehabt haben. „Zukunftsschulen“, „führendes Land in Biotechnologie“, „Innenstädte retten“, waren Satzfetzen, die gut in Ohren klingen. Mit Leben gefüllt hat die Ampelkoalition sie aber in den seltensten Fällen. Wie Zukunftsschulen genau aussehen sollen, ließ die SPD offen. Das führende Land in Biotechnologie zu werden und damit Vorbildern wie dem Mainzer Unternehmen Biontech nachzueifern, ist zwar ein lobenswerter Ansatz. Ob es aber genügt, diesen mit einem Koordinator zu erledigen, ist äußerst fraglich und die Zielsetzung damit so lange Symbolpolitik, bis die Ampelkoalition klar untermauert, wie sie diese anspruchsvolle Vision erreichen möchte. Als es darum ging, wie sterbende Innenstädte nach der Krise zu retten sind, blieb die Ampelkoalition ebenfalls erschreckend inhaltsleer. Ihr Auftrag ist es, die bloße PR in der Corona-Krise mit knappen Kassen in die Tat umzusetzen. Ein schweres Unterfangen.