Fußball-Bundesliga Kompany hält Kurs: Riskanter Bayern-Stil auch in Frankfurt

„Spielstil ist nicht ein Wort, das ich oft benutze. Wie wir spielen, ist für mich ganz pragmatisch. Es hat nicht viel zu tun mit Stil, sondern wie ich es sehe, dass wir erfolgreich sein können mit den Spielern, mit dem Kader, den wir haben„, erklärte Kompany nach dem 0:1 in der Champions League bei Aston Villa. „Na klar, wenn du verloren hast, musst du einfach aufstehen und das nächste Spiel wieder gewinnen. Es gibt nichts anderes. Aber es ist nicht so, das ich vergesse, was wir erreicht haben in unseren Spielen.“