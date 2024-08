Fußball-Bundesliga Kompany lobt Kimmich: Aber kein Kapitäns-Rat an Nagelsmann

„Was er bisher für mich gemacht hat, war sehr wichtig und genau das, was ich brauchte. Wie es bei der Nationalmannschaft weitergeht, dass muss der Staff dort entscheiden. Das muss ein Prozess sein, der nur dort beim DFB passiert. Meine Meinung dazu ist nicht wichtig“, sagte Kompany. Der DFB-Kader kommt am kommenden Montag erstmals nach der Heim-EM wieder in Herzogenaurach zusammen für die Nations-League-Spiele gegen Ungarn und die Niederlande. Erwartet wird, dass Nagelsmann dann den neuen Kapitän benennt.