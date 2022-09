Bundesliga : „Kontinuität reinbekommen“: Rose löst Tedesco in Leipzig ab

Leipzig RB Leipzigs Clubchef Oliver Mintzlaff hat angesichts des harten Auftaktprogramms den Druck vom neuen Trainer Marco Rose genommen.

„Selbst, wenn wir mit zwei Niederlagen starten, werde ich nicht in der Mixed Zone von einem beschissenen Start reden“, sagte der Geschäftsführer am Donnerstag. Mit jenen Worten hatte Mintzlaff den Saisonauftakt des am Mittwoch freigestellten Domenico Tedesco kommentiert, der mit zwei Unentschieden gestartet war. Roses erste Gegner als RB-Trainer sind am Samstag Borussia Dortmund, am Mittwoch Real Madrid und schließlich Borussia Mönchengladbach.